

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, solicitó que se investigue a fondo a los principales responsables del hecho ocurrido el 26 de junio de 2024, luego de que la comisión legislativa determinara que no hubo una intención real de golpe de Estado.

Bazán señaló que es necesario esclarecer la motivación detrás de los acontecimientos y la relación del general Juan José Zuñiga con el Ministerio de Gobierno. Además, remarcó que tanto el exministro Eduardo del Castillo como Zuñiga deben explicar si existió alguna planificación detrás de esta simulación de golpe que generó incertidumbre en la población.

El diputado indicó que la investigación ahora pasará al Ministerio Público para determinar responsabilidades y aportar claridad sobre lo sucedido.