

La jefa de bancada de Creemos, Tatiana Añez, responsabilizó al Ministerio Público y a la Policía Boliviana por no ejecutar la orden de aprehensión emitida contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armín Dorgathen, situación que, según la legisladora, podría facilitar su fuga del país. Añez advirtió que la falta de acción por parte de las autoridades judiciales y policiales genera sospechas de encubrimiento y de una posible protección política a favor del ejecutivo de la estatal petrolera, implicado en el caso Botrading y en presuntos hechos de corrupción relacionados con la compra de combustibles.

La parlamentaria lamentó que, pese a la gravedad de las denuncias, la justicia no haya actuado con la misma celeridad que en otros casos y recordó que existen elementos suficientes para investigar a Dorgathen por irregularidades en contratos millonarios y la adjudicación de procesos observados.

Añez informó además que desde la bancada de Creemos se ha reiterado formalmente la solicitud de una reunión entre la comisión legislativa que investiga el caso Botrading y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El objetivo, explicó, es conocer los avances de la investigación, transparentar el trabajo del Ministerio Público y garantizar que se identifiquen y sancionen a los responsables de los presuntos actos de corrupción que afectan a YPFB y al Estado boliviano.