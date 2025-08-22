Diputados actde la alianza Creemos emitieron este martes un pronunciamiento en relación al instructivo N° 18-2025, emitido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. La agrupación señaló que la medida constituye un avance hacia la restitución del Estado de Derecho en el país, al estar basada en criterios técnicos y jurídicos.

El pronunciamiento recordó que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, permanece en detención preventiva desde diciembre de 2022, pese a que los plazos legales para esa medida cautelar no deben superar los seis meses. “Ha superado ampliamente los plazos procesales de la detención preventiva”, indicó Creemos, calificando la decisión del presidente del TSJ como “correcta y justa”.

La alianza agregó que situaciones similares atraviesan la expresidenta Jeanine Áñez y el líder cívico potosino Marco Pumari, quienes también llevan más tiempo del establecido en detención preventiva. En ese sentido, exigieron que los tres puedan defenderse en libertad.

“Exigimos a todos los poderes del Estado que dejemos que la justicia actúe de forma independiente y no se pongan trabas de ningún tipo. Bolivia ha dado el paso a un nuevo tiempo político y ese ciclo ya empezó. Debe ser sin presos políticos y con una justicia renovada”, señalaron.

Según Creemos, los resultados de las elecciones judiciales del pasado domingo marcan un punto de inflexión: “Ese ciclo en el que la justicia estaba determinada por instrucciones políticas está llegando a su fin”, afirmaron, destacando que los jueces ahora tienen la posibilidad de actuar con mayor independencia.

Respecto a los procesos judiciales contra Camacho, remarcaron que todos han superado cualquier plazo razonable. “Lo que corresponde es que el gobernador salga en libertad para que aquellos procesos que deban continuar se sustancien en el juzgado que corresponda, pero que él pueda defenderse desde Santa Cruz, su lugar de residencia y trabajo”, sostuvieron.

Loa parlamentarios instaron al pueblo cruceño a mantenerse atento y preparado para el retorno de Camacho, que podría darse “entre lunes y martes” en función de los tiempos procesales.

Finalmente, precisaron que una eventual liberación restituiría de inmediato a Camacho en su cargo: “Basta que el gobernador pise suelo cruceño para que, de oficio y de manera inmediata, reasuma sus funciones como autoridad electa por todos los cruceños”, concluyó Creemos.