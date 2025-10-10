La situación política en Perú atraviesa una jornada de máxima tensión. El Congreso de la República convocó para esta noche un nuevo Pleno extraordinario con el objetivo de debatir la vacancia presidencial de Dina Boluarte, en medio de fuertes rumores sobre su posible renuncia.

Según reportes de Panamericana Televisión, la mandataria podría presentar su dimisión alrededor de las 20:00 horas (hora local de Lima), mientras todo el gabinete ministerial ingresó de forma conjunta a Palacio de Gobierno para participar en una reunión de emergencia.

De manera paralela, la congresista Patricia Chirinos declaró que la presidenta estaría evaluando solicitar refugio político en las embajadas de Brasil o Ecuador, ante el inminente escenario de destitución o renuncia.

Fuentes legislativas citadas por medios locales indican que la mayoría de las bancadas parlamentarias se pronunció a favor de la vacancia, argumentando una pérdida de confianza y crisis de legitimidad.

En las últimas horas, varios congresistas peruanos habrían contactado a embajadores de países sudamericanos y europeos para solicitar que no se otorgue asilo político a la mandataria en caso de que lo solicite.

El país vive así una nueva crisis institucional, con un Congreso dividido entre las bancadas que impulsan la salida inmediata de Boluarte y aquellas que piden una transición ordenada hasta la instalación del próximo gobierno.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido una comunicación oficial por parte de la Presidencia del Perú, mientras las fuerzas del orden mantienen resguardo reforzado en los alrededores de Palacio de Gobierno y del Hemiciclo del Congreso.