El Congreso peruano aceptó la renuncia de Dina Boluarte, quien presentó su dimisión tras semanas de protestas y una fuerte crisis de legitimidad. Su salida marca el fin de un gobierno cuestionado por denuncias de autoritarismo, represión y falta de diálogo con los sectores sociales.

En su lugar, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, asumió de manera interina la presidencia del país, conforme a la sucesión constitucional. Soto llamó a la “unidad nacional y a la pacificación del Perú”, mientras diferentes sectores políticos piden la convocatoria de elecciones generales anticipadas para superar la inestabilidad que ha sacudido al país desde la caída de Pedro Castillo en 2022.

Las calles de Lima y otras regiones volvieron a ser escenario de marchas y celebraciones mixtas: algunos ciudadanos celebran la salida de Boluarte, mientras otros desconfían del nuevo mandatario y exigen una renovación total de la clase política.