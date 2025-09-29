Bolivia es un país de memoria sonora y visual. Cerramos los ojos y aún, algunas personas pueden escuchar el tono firme de Víctor Paz Estenssoro anunciando la Revolución del 52, el inconfundible timbre de voz de Goni que se convirtió en su marca registrada o el dedo apuntador de Evo cuando se dirigía a las masas. En política, las palabras quedan en los libros, pero las voces y los gestos se graban en la piel.

Hoy, en plena segunda vuelta electoral, ese mismo lenguaje no verbal se vuelve protagonista en medio de un escenario saturado de titulares sobre la famosa “guerra sucia”. El Tribunal Supremo Electoral, consciente del desgaste ciudadano, convocó a los candidatos a un pacto de respeto y a debates centrados en propuestas. Sin embargo, los dimes y diretes parecen ganar más espacio que las ideas. Y aquí es donde el cuerpo, las pausas, las miradas y las posturas resultan más decisivos que cualquier acusación.

Rodrigo Paz ha prometido una campaña sin insultos, con propuestas claras. Su estilo verbal es pausado, casi pedagógico y en lo corporal suele inclinarse hacia el interlocutor, gesto que proyecta cercanía, pero en momentos de tensión su ceño se endurece y la mirada se estrecha, como quien intenta contener un enojo. Lo más evidente aparece cuando habla de su compañero de fórmula, allí surge una sonrisa nerviosa, un gesto que denota incomodidad o falta de certeza, como si quisiera afirmar con palabras lo que su cuerpo aún no respalda. Esa tensión entre serenidad y duda puede inspirar calma, pero también dejar preguntas abiertas en el electorado.

Edman Lara es imparable, habla rápido, eleva la voz, apunta con el dedo, arquea las cejas. Esa intensidad puede conectar con votantes que sienten urgencia, pero también desgasta. Sus insultos recientes hacia adversarios lo persiguen más que sus promesas y aquí su cuerpo lo traiciona con la mandíbula tensa, manos agitadas, movimientos cortos y nerviosos transmiten irritación más que convicción. Trabajar la respiración, bajar el ritmo y administrar silencios le daría más peso a su mensaje. El silencio, bien usado, tiene más poder que mil gritos.

Jorge “Tuto” Quiroga es, en contraste, un manual de solemnidad, se para derecho, proyecta el pecho hacia adelante y habla con voz firme y modulada. Cada pausa es estratégica, sus manos se abren para explicar, su mirada permanece fija en el público. Su estilo recuerda a Churchill con sus silencios dramáticos o incluso a Trump, que domina el escenario con un gesto de la mano o una pausa teatral. En tiempos de guerra sucia, su imagen de estadista ordenado puede convertirse en su mayor capital simbólico.

Juan Pablo Velasco representa la frescura generacional. Su tono es cercano, conversa más que declama, sonríe seguido, mantiene contacto visual y acompaña con gestos abiertos. Parece hablar desde la mesa de un café, no desde el atril presidencial y eso lo hace atractivo para un público cansado de la confrontación. Pero la frescura necesita firmeza, demasiada sonrisa en medio de acusaciones puede percibirse como ligereza. Su reto es demostrar que la cercanía no excluye la autoridad.

La guerra sucia distrae con insultos y noticias falsas, pero lo que de verdad queda grabado son las escenas: el dedo de Lara apuntando al aire, la pausa de Quiroga antes de un golpe de oratoria, la sonrisa de Velasco en plena tensión, la sonrisa nerviosa de Paz al hablar de su compañero de dupla. El electorado recuerda esas postales tanto como los titulares.

La historia es implacable. Recuerda frases, sí, pero sobre todo recuerda cómo se dijeron, el lenguaje corporal es una marca indeleble, puede elevar a un líder a la categoría de símbolo o reducirlo a caricatura. Puede ser inspiración o condena y seguirá vivo mucho después de que el eco de las palabras se apague. Por eso, más que nunca, quienes buscan gobernar deben hablar con plena conciencia de que cada gesto construye memoria. Y la memoria de un pueblo, al igual que la de la historia, no perdona ni olvida.