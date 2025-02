El diputado por Santa Cruz, Walthy Egüez, Creemos, anticipo que esta fuerza política exigirá la realización de una auditoría previa al padrón electoral y trasparentar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ante la cumbre política convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para este 17 de febrero.

Puntualizó que estas medidas técnicas permitirán devolver a la ciudadanía su confianza en la administración de los procesos electorales a cargo de las actuales autoridades, al frente de Oscar Hassenteufel Salazar, y evitar sucesos similares a los ocurridos el 2019 resultado del fraude electoral que pretendió imponer Evo Morales.

“La posición de Creemos va a ser la misma, vamos a ratificar por el bloque de unidad una auditoría al padrón electoral y la realización del TREP con un manejo transparente (…) el TSE tiene que garantizar la máxima transparencia en agosto de 2025, caso contrario va a volver a ocurrir lo mismo de 2019”, enfatizó Egüez.

Recordó que la crisis político-social ocurrida el 2019 fue una “expresión de repudio” de la población al fraude electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) con Evo Morales como candidato. De intentar un nuevo fraude electoral en los comicios de agosto próximo las “acciones de repulsión” podrían ser mucho más contundentes.

“El pueblo boliviano no va a permitir que saboteen su democracia, no va a permitir que vuelvan a hacer un nuevo fraude. El pueblo boliviano esta vez está preparado, no se los puede perdonar a quienes atenten contra la democracia boliviana. No vamos a permitir que salgan huyendo, que se hagan la burla del voto soberano”, sostuvo.

En este contexto, aseguró que Creemos estará presente en el encuentro político gestionado por el TSE donde se prevé que las fuerzas políticas generen consensos que aseguren la realización de los comicios nacionales, además de contar con los recursos económicos necesarios.