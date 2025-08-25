

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, posesionó este lunes a Darwin Ugarte como nuevo Gerente General de la Gestora Pública, en reemplazo de Jaime Durán.

Durante el acto, Ugarte comprometió dar continuidad al proceso de transformación y mejora institucional, con el objetivo de garantizar beneficios concretos para la población jubilada.

Por su parte, el ministro Montenegro destacó la gestión saliente de Durán, resaltando los avances en la administración de los fondos de pensiones. Señaló que la Gestora Pública alcanzó resultados positivos que se reflejan en el crecimiento de los recursos, que actualmente superan los 198 mil millones de bolivianos.