

"Al César lo que es del César", primeramente aplaudo al TSE bajo la presidencia del dr. Hassenteufel por haber insistido en la realización del debate presidencial garantizando este espacio democrático imprescindible después de muchos años.

También agradecer a ambos candidatos por su asistencia y exponer respetuosamente sus planes de gobierno y oferta electoral con el propósito de promover un voto informado. Espero en el futuro que este escenario sea obligatorio por ley.

Empiezo el análisis desde lo positivo y es alentador constatar más coincidencias que diferencias entre ambas fuerzas políticas. Prueba de ello, el siguiente punteo en órden de relevancia:

•Mecanismos de control de tipo cambiario (2 corrientes, mismo propósito salvo los tecnicismos)

•Inyecciones de divisa extranjera "washingtones" provenientes de préstamos de organismos multilaterales

•Combustible garantizado desde el primer día

•Ajustes al subsidio y diferenciarlo

•Descentralización del estado bajo apuesta por las autonomías con más recursos para las regiones

•Recortes al aparato y gasto estatal

•Lucha frontal contra la corrupción

•Rebajas a la carga impositiva del sistema de recaudo del SIN

Resultado tangible que emergió naturalmente de las similitudes es que se comprometieron a trabajar en ambas bancadas desde este 20 de octubre en las reformas judiciales estructurales.

Sea quién sea el futuro presidente de la nación, será éste el camino del concenso a la real gobernabilidad que materialice el pacto social necesario para realizar los cambios y ajustes necesarios que se necesitan para resolver los problemas de la crisis que golpea hoy a los bolivianos en su conjunto.

Existen lógicamente también diferencias y visiones alternativas entre ambos candidatos, una de las más importantes será el enfoque de los dólares entre un préstamo internacional gigantesco al inicio o un préstamo mesurado. Cierto es que se necesita devolver la confianza en el estado y en el sistema financiero. No encuentro otro camino que no sea la garantía del acceso de todos los sectores productivos a los dólares a un precio justo y la devolución a los ahorristas en moneda extranjera como corresponde.

Me dió la impresión que existe una ventaja en el dominio, conocimiento y la capacidad de exposición del plan de gobierno de uno de los candidatos. Sin embargo, justificar la experiencia en logros del pasado no condice el deseo de renovación de los actores de la política.

Por el otro lado, la lectura breve de un punteo o ayuda memoria no es negativa si se administra mejor el uso del tiempo y sólo funge de soporte o pequeña guía. En este caso fue excesiva restando credibilidad y posiblemente certeza que redunda probablemente en capacidad.

Algunas dudas que pudieron quedar al aire, también las hubo:

•¿De qué manera seremos todos los bolivianos dueños de 1500 $us provenientes del litio?

•¿Por qué algunos expresidentes se beneficiaron en el gobierno del innombrable con una aministía judicial en un determinado proceso de los petrocontratos?

•Seguramente algún/a amigo/a tarijeño/a también podrá explicarnos ¿dónde están esos 9 hospitales?

Para cerrar este artículo de opinión, la conclusión más certera queda en evidencia y de manifiesto que los candidatos presidenciales son inmensamente más idóneos e intelectualmente más preparados que sus compañeros de fórmula lamentablemente. Merecemos más en un momento álgido de la historia de Bolivia, pero también entiendo son el reflejo de las mayorías y sus particularidades.

Bienvenida la recta final de este balotaje, menos de una semana.

¡Bolivia quiere paz, vote libre!