Defensoría del Pueblo pide al Estado garantizar verdad, justicia y reparación en el caso Senkata
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las recientes decisiones judiciales sobre los procesos penales del caso Senkata, luego de que se dispusiera la anulación de obrados pese a que la causa se inició el 19 de noviembre de 2019 y han pasado más de cinco años desde entonces.
La entidad recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó vulneraciones a los derechos humanos en los hechos de 2019 y recomendó investigaciones efectivas, exhaustivas y con pleno respeto del debido proceso.
La Defensoría informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual y advirtió que estas determinaciones pueden generar escenarios de impunidad y limitar el acceso de las víctimas a la justicia.
De igual manera, solicitó al Fiscal General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa Plurinacional y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima presentar informes sobre las acciones realizadas para garantizar medidas de protección y el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia.
El pronunciamiento enfatiza que el proceso debe avanzar para evitar que se prolongue indefinidamente el acceso a la justicia y al esclarecimiento de los hechos de Senkata.