La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las recientes decisiones judiciales sobre los procesos penales del caso Senkata, luego de que se dispusiera la anulación de obrados pese a que la causa se inició el 19 de noviembre de 2019 y han pasado más de cinco años desde entonces.

La entidad recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó vulneraciones a los derechos humanos en los hechos de 2019 y recomendó investigaciones efectivas, exhaustivas y con pleno respeto del debido proceso.

La Defensoría informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual y advirtió que estas determinaciones pueden generar escenarios de impunidad y limitar el acceso de las víctimas a la justicia.

De igual manera, solicitó al Fiscal General del Estado, Tribunal Supremo de Justicia, Procuraduría General del Estado, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Asamblea Legislativa Plurinacional y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima presentar informes sobre las acciones realizadas para garantizar medidas de protección y el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI Bolivia.

El pronunciamiento enfatiza que el proceso debe avanzar para evitar que se prolongue indefinidamente el acceso a la justicia y al esclarecimiento de los hechos de Senkata.