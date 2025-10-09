Entrevista exclusiva | Miami, Estados Unidos - En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y los desafíos sociales, surgen líderes que promueven la cooperación y el entendimiento como herramientas de transformación. Uno de ellos es Deivyd José Gómez García, empresario venezolano, visionario y recientemente designado Embajador para la Paz por el Tribunal de La Haya.

Su trayectoria combina éxito empresarial, compromiso social y liderazgo inspirador, consolidándolo como una de las figuras latinas más influyentes en temas de cooperación, desarrollo y responsabilidad global.

Una misión más allá del reconocimiento

En diálogo exclusivo, Deivyd Gómez compartió la dimensión personal y profesional de su nombramiento.

“Más que un reconocimiento, es una misión. La paz no es un discurso, es acción diaria: escuchar, mediar y construir soluciones reales que impacten la vida de las personas. Este nombramiento lo asumo como un llamado a trabajar con responsabilidad y coherencia”, expresó.

El empresario subrayó que su compromiso con la paz se sustenta en la acción concreta y la creación de puentes entre comunidades, gobiernos y sectores productivos. Para Gómez, la verdadera influencia no se mide en poder, sino en la capacidad de generar bienestar y transformar realidades desde la empatía y la colaboración.

Empresario con propósito

Con una destacada carrera en el ámbito corporativo, Deivyd Gómez ha sabido conectar el mundo de los negocios con la misión de desarrollo social.

“Para mí, la empresa es un motor de transformación. Desde el sector privado podemos impulsar cambios reales. Con proyectos como Total Send y Total Credit buscamos dar respuestas concretas a millones de familias latinoamericanas que dependen de las remesas. No se trata solo de transacciones, se trata de dignidad y esperanza”, explicó.

A través de sus iniciativas, Gómez promueve la inclusión financiera, la digitalización de servicios y la generación de oportunidades para comunidades vulnerables. Su enfoque combina innovación tecnológica con responsabilidad social, demostrando que el crecimiento económico puede estar alineado con el bienestar colectivo.

Identidad y compromiso

El nuevo Embajador de la Paz destacó que su identidad venezolana es una parte esencial de su visión de liderazgo.

“Ser venezolano es una mezcla de orgullo y compromiso. Orgullo porque mis raíces me inspiran en cada paso, y compromiso porque sé que muchos compatriotas aún enfrentan grandes dificultades. Mi misión es tender puentes y demostrar que, desde cualquier lugar del mundo, se puede aportar a la reconstrucción de nuestra tierra”, afirmó.

Esta visión ha fortalecido su papel como articulador de redes internacionales de cooperación entre América Latina, Europa y Estados Unidos, impulsando proyectos de educación, inclusión y emprendimiento.

Liderazgo que trasciende fronteras

La trayectoria de Deivyd Gómez se define por tres ejes fundamentales: liderazgo empresarial, impacto social y visión internacional. Su enfoque integral le ha permitido posicionarse como un referente del diálogo, la innovación y la cooperación pacífica, demostrando que la paz puede construirse desde el ejemplo y la acción constante.

Su designación como Embajador para la Paz simboliza no solo un reconocimiento a su labor, sino también una oportunidad para fortalecer alianzas globales que promuevan la justicia, la sostenibilidad y la unidad entre pueblos.

“La paz no es un ideal lejano, es una tarea diaria que requiere propósito y pasión. Creo firmemente que cada acción cuenta y que todos podemos ser agentes de cambio”, concluyó.

Un mensaje de futuro

Desde su sede en Miami, Gómez continúa trabajando en proyectos que buscan conectar a las diásporas latinoamericanas con oportunidades de desarrollo sostenible, al tiempo que impulsa una nueva generación de líderes con visión humanista.

Su historia refleja una convicción profunda: la paz se construye con hechos, con coherencia y con esperanza.