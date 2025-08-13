

El exministro de Gobierno y actual candidato presidencial por el M.A.S., Eduardo Del Castillo, puso en duda la posible postulación de Evo Morales como candidato a la Vicepresidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), a tres días de las elecciones generales.

Del Castillo recordó que existe una sentencia constitucional que inhabilita a Morales para integrar cualquier binomio presidencial, señalando que esta decisión tiene carácter vinculante y no puede ser pasada por alto.

El candidato masista consideró que las versiones que apuntan a que Jhonny Fernández podría sumar a Morales como su acompañante de fórmula no solo carecen de sustento legal, sino que evidencian, en sus palabras, “un alto grado de improvisación” en la estrategia electoral de la UCS.