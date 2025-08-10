

En el marco de su agenda electoral, el candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, participó este fin de semana en una caravana en la zona de Satélite Norte, Santa Cruz. La movilización recorrió diferentes calles del sector y culminó con un acto central.

Durante su intervención, Del Castillo resaltó la participación de los asistentes y afirmó que en la capital oriental percibe un clima de unidad y compromiso ciudadano. Según el candidato, estos encuentros forman parte de un esfuerzo por presentar lo que denomina una alternativa política con base en la organización social.

El evento se desarrolló en un ambiente de banderas, música y presencia de militantes y simpatizantes, en una de las actividades programadas dentro de la campaña rumbo a las elecciones del 17 de agosto.