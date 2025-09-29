El diputado Carlos Alarcón, miembro de la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa, denunció que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó a través de Botrading cuatro contratos con proveedores internacionales de diésel, gasolina y crudo, por un monto superior a 776 millones de dólares.

Según Alarcón, la intermediaria no contaba con los recursos suficientes para ejecutar dichas operaciones de compra de combustibles, lo que pondría en entredicho la transparencia de los procesos.

El legislador agregó que los tratos con estas empresas extranjeras fueron realizados directamente por YPFB, sin incluirlas en una licitación abierta en Bolivia, lo que habría impedido obtener mejores precios y condiciones.

“YPFB necesitaba un disfraz perfecto para estos negociados, sin contratos competitivos y en medio de una clara irregularidad”, advirtió Alarcón.