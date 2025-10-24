

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, denunció presuntos hechos de corrupción en la Caja Nacional de Salud (CNS), relacionados con una licitación irregular de medicamentos que habría favorecido a una empresa privada ajena al rubro farmacéutico.

Astorga explicó que se habrían manipulado las especificaciones técnicas del proceso de contratación, lo que excluyó a otros competidores y derivó en un daño económico estimado en 11.5 millones de bolivianos.

El legislador informó que envió una petición de informe escrito al Ministerio de Salud para conocer los detalles y alcances de la licitación observada. Además, solicitó que la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público inicien una investigación penal para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.