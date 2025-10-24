Denuncian corrupción en la Caja Nacional de Salud: el daño económico ascendería a Bs 11.5 millones
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, denunció presuntos hechos de corrupción en la Caja Nacional de Salud (CNS), relacionados con una licitación irregular de medicamentos que habría favorecido a una empresa privada ajena al rubro farmacéutico.
Astorga explicó que se habrían manipulado las especificaciones técnicas del proceso de contratación, lo que excluyó a otros competidores y derivó en un daño económico estimado en 11.5 millones de bolivianos.
El legislador informó que envió una petición de informe escrito al Ministerio de Salud para conocer los detalles y alcances de la licitación observada. Además, solicitó que la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público inicien una investigación penal para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.