

El diputado de Evo Pueblo, Héctor Arce, denunció que el presidente Luis Arce habría promovido la conformación de un presunto clan familiar en Santa Cruz, vinculado a una mujer identificada como Teresita Quinteros, supuesta nueva pareja del mandatario.

Según el legislador, Quinteros habría sido beneficiada con un alto cargo en el Ministerio de Economía con un salario que supera los 20 mil bolivianos. Además, afirmó que al menos cinco personas de su entorno familiar también habrían accedido a puestos estratégicos dentro de la misma cartera de Estado, con sueldos elevados y beneficios especiales.

“Estamos frente a un claro caso de tráfico de influencias y beneficio en razón del cargo. Esta denuncia será presentada formalmente ante instancias judiciales”, advirtió Héctor Arce.

El diputado señaló que este hecho refleja una práctica de favoritismo y nepotismo que vulnera la institucionalidad del Estado.