

El diputado Héctor Arce presentó ante la Asamblea Legislativa denuncias por presuntos hechos de corrupción dentro de la Caja Nacional de Salud (CNS), que incluirían coimas, prebendas, sobreprecios y contratos irregulares en adquisiciones y servicios.

Según el legislador, estos actos formarían parte de una organización articulada entre dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), encabezados por su ejecutivo Juan Carlos Huarachi,, funcionarios de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a Corto Plazo (Asuss) y exautoridades de la propia Caja Nacional.

Las denuncias apuntan a contrataciones ilegales y direccionadas, cobros irregulares por la venta de medicamentos y proyectos inflados, en los que también habrían participado operadores políticos que facilitaron las operaciones ilícitas.

Arce advirtió que Huarachi busca mantenerse como máximo dirigente de la COB, mientras que la CNS atraviesa una crisis financiera que pone en riesgo la estabilidad laboral de más de 35 mil trabajadores y afecta la atención de casi 3 millones de asegurados.