La situación en Oriente Petrolero está complicada en la previa al duelo del domingo ante The Strongest, por la jornada 4 del torneo Clausura. Los jugadores se presentaron este viernes para entrenar, pero el cuerpo técnico no lo hizo y el experimentado jugador, Diego Bejarano, señaló que nadie lo quiere al DT Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo.

“Da pena decir todo esto: Tucho (Antelo) está equivocado, porque lo que se dijo es verdad; nadie lo quiere porque trata mal a los jugadores; a los jóvenes los putea, creo que quiere pasar por encima de Ronald (Raldes)”, dijo Bejarano a los medios.

El entrenamiento del jueves no se realizó porque el jugador Luis Gutiérrez casi se va a los golpes con el asistente técnico Luis Méndez, quien señaló que defendió al entrenador Antelo porque le faltaron el respeto.

El presidente refinero, Ronald Raldes, dio el respaldo al entrenador y remarcó que el jugador que quiera irse lo puede hacer porque hay 45 futbolistas habilitados.

RALDES SABE TODO El cuerpo técnico no asistió al entrenamiento de este viernes, los jugadores se cambiaron e ingresaron al campo de juego y luego de algunos minutos se retiraron a sus domicilios.

“Es una vergüenza lo que hace Tucho, nos falta el respeto, hoy (viernes) no viene y nadie de su cuerpo técnico. Se habla tanto de dar oportunidad a los jóvenes cuando él los retira del entrenamiento, los pone de línea (para señalar la posición adelantada), cómo voy a querer que mi hijo sea futbolista si se va a encontrar con tipos así”, añadió Bejarano.

“No hay camarilla, pero no queremos trabajar con Tucho. La camarilla no existe hace 15 años, eso es mentira, la decisión es grupal porque nadie quiere trabajar con Tucho”.

Bejarano señaló que la decisión es grupal y se le comunicó al presidente del club, Ronald Raldes.

Extraoficialmente se conoció de la lista de seis jugadores que no los tomará en cuenta Antelo: los mediocampistas Franz Gonzáles, Cristian Árabe, los defensores Danco García, Bejarano, Enrique Flores y Luis Gutiérrez.