El representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, exhortó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al Ministerio Público a asumir una posición firme y actuar de oficio frente a los recientes hechos de racismo y discriminación registrados en el marco de la campaña electoral, en los que algunos actores políticos habrían emitido declaraciones ofensivas contra personas del occidente del país y contra quienes mastican hoja de coca.

Inca calificó estos actos como una forma de violencia simbólica y discursiva que busca dividir al país y reavivar prejuicios étnicos y regionales. Señaló que el acullico de la hoja de coca es una práctica ancestral y cultural reconocida por la Constitución Política del Estado, por lo que toda ofensa hacia quienes la practican representa no solo una falta de respeto, sino una vulneración directa a los derechos culturales y a la identidad de los pueblos originarios.

Asimismo, el activista recordó que la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en este tipo de conductas, sin importar su cargo o filiación política. “No se puede permitir que el discurso político se convierta en un espacio para fomentar el odio o el desprecio hacia un sector del país. Las instituciones deben hacer cumplir la ley sin mirar colores partidarios”, subrayó.

Inca pidió que tanto el TSE como la Fiscalía inicien investigaciones inmediatas y ejemplificadoras, para evitar que este tipo de expresiones sigan normalizándose durante los procesos electorales y en el ejercicio de la función pública.

