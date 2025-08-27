La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) emitió un pronunciamiento en el que rechaza el “manoseo político” de la justicia boliviana y exige una investigación seria e imparcial sobre los hechos registrados en Senkata, Sacaba, El Pedregal y otros ocurridos en 2019.

El asesor legal de la APDHB, Miguel Chávez, denunció que en lugar de priorizar la búsqueda de verdad y justicia, se han impulsado procesos dirigidos, con nombramientos “a dedo” y decisiones que responden a intereses políticos antes que a una investigación transparente.

La institución señaló que tanto las víctimas como los acusados tienen derecho a un debido proceso, en el marco de una justicia proba, independiente y creíble. Asimismo, expresó preocupación por las detenciones calificadas como arbitrarias y con motivación política en contra de exautoridades y líderes cívicos, lo que, a su criterio, refleja una justicia instrumentalizada.