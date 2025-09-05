A partir del próximo lunes 8 de septiembre, los estudiantes del departamento de La Paz volverán a su horario regular de clases. La medida alcanza a las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, y fue definida tras una evaluación conjunta del comportamiento epidemiológico y climatológico realizada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Senamhi.

El horario habitual será de 8:00 de la mañana a 18:00 de la tarde. De esta manera, se deja sin efecto el horario de invierno que regía en las ciudades de La Paz, El Alto y el altiplano. En los Yungas y los valles del departamento, las actividades escolares ya se desarrollaban con normalidad.

El director distrital de Educación, Carmelo López, exhortó a los padres de familia a continuar enviando a sus hijos con ropa abrigada, barbijos y alcohol en gel, además de mantener las medidas de bioseguridad. Asimismo, recordó la importancia de que los estudiantes cuenten con las dosis de la vacuna contra el sarampión y otras correspondientes a su edad.