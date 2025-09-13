

Desde este lunes arrancará oficialmente el servicio de parqueos tarifados en La Paz, tras concluir la etapa de pruebas. El director de Actividades Económicas del municipio, Américo Gemio, informó que la medida comenzará en Calacoto, Obrajes, Miraflores y Sopocachi, zonas con mayor demanda de estacionamiento, con el objetivo de ordenar el tráfico y generar recursos para obras en beneficio de la ciudadanía.

Los espacios estarán debidamente señalizados y el usuario deberá escanear un código QR en su celular para registrar el vehículo y pagar el tiempo de uso. La tarifa será de 3 bolivianos por 30 minutos y 5 bolivianos por una hora, con horarios de lunes a viernes de 07:00 a 20:00 y sábados de 07:00 a 13:00.

El conductor podrá ampliar el tiempo de permanencia desde su celular y tendrá tres opciones de pago: mediante la aplicación “Mis Cuentas Bolivia”, una dirección web o un chatbot en WhatsApp.