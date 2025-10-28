

El diputado de la alianza Creemos, Walthy Egüez, exhortó al vicepresidente electo, Edman Lara, a actuar con madurez política y asumir con responsabilidad las tareas que le corresponden dentro de la Asamblea Legislativa, en el marco del mandato constitucional.

El legislador criticó las actitudes confrontacionales de Lara y le pidió dejar de comportarse como un político tradicional “tóxico” que, según dijo, “arruina las relaciones institucionales con su conducta”.

“Esperamos que el vicepresidente electo esté a la altura del momento histórico, que deje de lado los caprichos personales y entienda que la ciudadanía espera soluciones, no peleas internas por espacios de poder”, manifestó Egüez.

Asimismo, insistió en que el rol del vicepresidente debe centrarse en la fiscalización y el trabajo conjunto con el Legislativo, no en disputas con el Órgano Ejecutivo. “El país necesita respuestas frente a la crisis, no más conflictos políticos”, concluyó.