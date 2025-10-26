El encuentro sostenido en Santa Cruz de la Sierra entre el presidente electo Rodrigo Paz Pereira y el sector empresarial marca un hito importante en la vida institucional del país. Tras años de desencuentros y cierre de espacios de diálogo, este primer acercamiento abre la posibilidad real de reconstruir los puentes entre el Estado y la iniciativa privada, una relación indispensable para encaminar la reconstrucción económica y social de Bolivia.

Durante demasiado tiempo, la política se convirtió en un territorio de confrontación, donde las diferencias ideológicas desplazaron el sentido común y la búsqueda de soluciones compartidas. El resultado ha sido una economía debilitada, una sociedad dividida y un clima de desconfianza que frenó la inversión, la productividad y el empleo en nuestro país. Es por tal motivo, que el gesto de convocar a un diálogo abierto con el sector empresarial, además de tener un valor simbólico representa una oportunidad histórica para sentar las bases de un nuevo pacto de cooperación nacional.

Bolivia enfrenta hoy una crisis multidimensional: fiscal, productiva y de confianza y para poder superarla se requiere de un liderazgo que escuche y convoque, y también un sector privado comprometido con el bien común. El gran desafío que debe asumir el Presidente Rodrigo Paz Pereira, más allá de los encuentros con el sector empresarial, será el de “institucionalizar una plataforma permanente de diálogo público-privado”, con capacidad de consensuar políticas públicas, definir prioridades económicas y dar seguimiento a su cumplimiento.

Los países que han logrado estabilidad y desarrollo sostenible no lo hicieron desde la imposición, sino más bien desde el entendimiento. Chile, Perú, Colombia y Uruguay avanzaron cuando el Estado y los empresarios acordaron reglas claras, objetivos comunes y mecanismos de coordinación que dieran previsibilidad a la economía y certidumbre a la ciudadanía; por lo que, Bolivia no puede ni debe ser la excepción.

El mensaje expresado por el Presidente Rodrigo Paz Pereira —“…solo escuchándonos y trabajando juntos podremos devolver confianza y esperanza a nuestro pueblo…”— sintetiza el espíritu de esta nueva etapa. La reconstrucción del país será obra del encuentro entre todos los que creen en la democracia, la libertad y la producción como pilares del progreso.

El empresariado boliviano también ha mostrado madurez al respaldar una visión pragmática, alejada de la confrontación y enfocada en resultados. Su llamado a la cooperación y la estabilidad coincide con lo que la ciudadanía demanda en estos tiempos turbulentos, menos discursos y más soluciones concretas para salir de la actual recesión económica y recuperar la confianza.

Este primer encuentro debe ser el punto de partida para un “nuevo pacto social económico”, donde la transparencia, la corresponsabilidad y el respeto institucional guíen las decisiones. El país necesita una hoja de ruta compartida que incluya la estabilización macroeconómica, el fortalecimiento del aparato productivo, la atracción de inversiones y la modernización del Estado.

En tiempos de crisis, el diálogo no es una opción, se constituye en una obligación moral y política. El desafío de los próximos meses será transformar este gesto de apertura en una práctica sostenida, donde gobierno, empresarios y sociedad civil trabajen juntos por un mejor futuro para nuestra patria.

“Que este encuentro marque el inicio de una nueva etapa en la vida nacional, donde el entendimiento prime sobre la confrontación y la corresponsabilidad sustituya la indiferencia”.