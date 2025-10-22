La diputada uninominal por Santa Cruz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, destacó la necesidad de construir una gestión parlamentaria abierta, con diálogo y unidad entre todas las fuerzas políticas, de cara a la nueva etapa institucional que vivirá el país tras el triunfo de Rodrigo Paz y Edman Lara en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

En una conversación con El Popular Bolivia, Patiño aseguró que el nuevo gobierno debe priorizar la gobernabilidad, promoviendo consensos en la Asamblea Legislativa y garantizando estabilidad política. “Nos toca gobernar para todos los bolivianos. Vivimos en democracia y debemos ponernos la camiseta rojo, amarillo y verde. La gobernabilidad se construye con unidad y respeto”, expresó.

Abogada de profesión y con especialización en investigación científica transdisciplinar, Patiño explicó que su compromiso con la política nació tras años de trabajo en la Chiquitania, donde conoció de cerca las necesidades de las comunidades rurales. “Vi la falta de oportunidades, la escasez de agua, el abandono. Por eso decidí asumir el desafío de ser parte del cambio desde el Parlamento”, dijo.

Durante la entrevista, la legisladora puso especial énfasis en el impacto ambiental de los incendios en la Chiquitania, comprometiéndose a impulsar leyes que refuercen la prevención, el control y la recuperación ambiental. “Perdimos hectáreas de bosques, animales y hogares. Vamos a proyectar leyes que fortalezcan la prevención y la conciencia ambiental”, señaló.

Asimismo, Patiño manifestó su intención de promover una reforma a la Ley 700 de protección animal, para endurecer las sanciones contra el maltrato y el tráfico de fauna. “Tres años de cárcel no es suficiente. El que maltrata, el que compra y el que no denuncia, todos deben tener responsabilidad. Seremos la voz de los que no tienen voz”, afirmó.

En el plano político, la diputada evitó referirse a nombres específicos sobre el próximo gabinete ministerial, pero aseguró que el presidente electo Rodrigo Paz Pereira conformará un equipo meritocrático y de alto nivel técnico. “Habrá personas con trayectoria, solvencia académica y visión de país. Bolivia necesita soluciones inmediatas y responsables”, comentó.

Sobre el escenario económico, Patiño respaldó las primeras medidas anunciadas por el binomio Paz–Lara, orientadas a liberar las importaciones y reactivar el libre mercado. “El país necesita abrirse al mundo, atraer inversión, garantizar seguridad jurídica y generar empleo. Es un cambio que no será fácil, pero es necesario para devolverle certidumbre a los bolivianos”, sostuvo.

Finalmente, la diputada confirmó que la ceremonia de posesión presidencial no se invitará a los mandatarios de Cuba ni Venezuela, en coherencia con la política exterior de apertura del nuevo gobierno. “Nos abrimos al mundo. El plan Paz–Lara recoge las demandas reales de la gente, de los sectores populares, y eso explica el respaldo ciudadano”, añadió.

Patiño obtuvo el 75% de apoyo en su circunscripción y resaltó el trabajo austero y cercano que caracterizó la campaña de su partido. “Agradezco a toda la gente que confía en este cambio positivo. Nuestro compromiso es con el pueblo y con hacer las cosas bien”, finalizó.