

El diputado del bloque “Arcista”, Andrés Flores, denunció que, en el marco de la segunda vuelta presidencial, existiría información sobre reuniones políticas de los dos candidatos que disputan la presidencia, con el supuesto objetivo de coordinar medidas para el próximo gobierno.

Flores aseguró que se pretende concretar el ingreso de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) al país, especialmente en relación con lo que ocurre en el trópico de Cochabamba.

El legislador advirtió que el nuevo gobierno podría implementar medidas fuertes, interpretadas bajo una mirada de intimidación y sometimiento, tras los 20 años de administración del Movimiento al Socialismo (MAS).