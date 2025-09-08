El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, presentó en marzo un proyecto de ley de arraigo para las autoridades salientes de los tres niveles de gobierno, así como de empresas e instituciones estatales. La propuesta establece que, ante la denuncia de cualquier persona, los exfuncionarios queden impedidos de salir del país por un periodo de hasta un año tras dejar el cargo, con el objetivo de garantizar que rindan cuentas sobre hechos presuntamente irregulares.

Alarcón lamentó que, hasta la fecha, la iniciativa no haya sido tratada en la Comisión de Justicia Plural y que en cambio haya sido derivada al Ejecutivo para la elaboración de un informe. A su criterio, esta decisión no corresponde y responde a una maniobra política del oficialismo destinada a evitar una norma que refuerce la fiscalización y el control de quienes ejercieron funciones públicas.

El legislador reiteró que la medida pretende fortalecer la transparencia en la administración pública y enviar un mensaje claro contra la impunidad en casos de corrupción.