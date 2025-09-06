

El debate sobre la legalización de vehículos indocumentados en Bolivia, impulsado por el político Rodrigo Paz, generó repercusiones internacionales tras la respuesta del candidato a diputado chileno Rodrigo Cuevas. En un video difundido en redes sociales, Cuevas calificó la propuesta como una forma de “amparar el crimen organizado” y advirtió sobre los efectos internacionales que podría acarrear.

“Como diputado propongo lo siguiente: que todo camión robado en Chile, de origen boliviano, pueda ser blanqueado y legalizado sin mayor problema, incluyendo sus mercancías, en este caso combustible. ¿Se dan cuenta lo terrible que sería que un Estado avalara el crimen organizado?”, expresó Cuevas.

En ese marco, planteó la suspensión del Tratado Internacional con Bolivia, hasta verificar un compromiso efectivo de cooperación. “Propongo de manera inmediata suspender el tratado internacional con Bolivia hasta que veamos un compromiso real y verificable de cooperación”, manifestó.

Finalmente, en tono crítico, Cuevas recordó el diferendo marítimo boliviano y sostuvo: “Así como perdieron el mar, van a perder el Tratado de 1904”, haciendo referencia al documento que fijó los límites fronterizos entre ambos países tras la Guerra del Pacífico.

El pronunciamiento generó debate en el plano político y diplomático, en un contexto donde la seguridad fronteriza y el comercio ilegal continúan siendo temas sensibles en la relación bilateral entre Bolivia y Chile.