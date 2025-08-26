política
Diputado electo Lluta plantea abrogar la ley 906 que legaliza la coca excedentaria del Chapare
El diputado electo de la Alianza Libre, Armín Lluta, anunció que impulsará la abrogación de la Ley 906, norma que, según afirma, legaliza la coca excedentaria del Chapare, vinculada al narcotráfico, y que fue aprobada durante el gobierno de Evo Morales en beneficio del Trópico.
Lluta cuestionó que Morales no haya realizado una verdadera lucha contra el narcotráfico y sostuvo que ahora corresponde anular dicha norma, ya que fue diseñada únicamente para favorecer a esta región productora de coca.
Asimismo, señaló que el país necesita un mayor control y una fiscalización más estricta en la lucha contra las drogas, para evitar que los cultivos excedentarios sigan alimentando actividades ilícitas.