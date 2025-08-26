

El diputado electo de la Alianza Libre, Armín Lluta, anunció que impulsará la abrogación de la Ley 906, norma que, según afirma, legaliza la coca excedentaria del Chapare, vinculada al narcotráfico, y que fue aprobada durante el gobierno de Evo Morales en beneficio del Trópico.

Lluta cuestionó que Morales no haya realizado una verdadera lucha contra el narcotráfico y sostuvo que ahora corresponde anular dicha norma, ya que fue diseñada únicamente para favorecer a esta región productora de coca.

Asimismo, señaló que el país necesita un mayor control y una fiscalización más estricta en la lucha contra las drogas, para evitar que los cultivos excedentarios sigan alimentando actividades ilícitas.