

El diputado electo de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, responsabilizó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por la baja calidad de los combustibles, que estaría provocando un deterioro masivo en los motores del parque automotor del país.

Reyes solicitó a las autoridades una solución urgente para transparentar los estudios sobre la calidad de la gasolina, los cuales deben ser presentados por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Según el legislador, estos informes son clave para identificar los responsables y garantizar combustibles que cumplan con los estándares requeridos.

Asimismo, Reyes acusó a la ANH de estar involucrada en casos de contrabando de combustibles durante la gestión del exdirector ejecutivo Germán Jiménez, quien actualmente se encuentra desaparecido. Por ello, demandó al Ministerio Público activar las medidas de arraigo correspondientes para garantizar el avance de las investigaciones.