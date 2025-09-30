

El diputado de Evo Pueblo, Héctor Arce, denunció que los hijos del presidente Luis Arce habrían salido del país y actualmente se encontrarían en Europa: Rafael Arce en Alemania, mientras que Marcelo y Camila radicarían en España.

El legislador emplazó al mandatario a pedir el retorno de sus hijos para que rindan cuentas ante la justicia por los procesos y las denuncias que, según afirmó, tienen en su contra.

Arce sostuvo además que el jefe de Estado mantiene control sobre el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía, lo que, a su criterio, garantiza la impunidad de sus familiares. No obstante, señaló que ya se puso en conocimiento de estos hechos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca.