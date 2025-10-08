

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa, presentó un proyecto de ley destinado a garantizar la continuidad institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La propuesta busca que los magistrados suplentes electos asuman las funciones de los titulares cuyos mandatos ya concluyeron, evitando así un vacío de poder dentro de una de las instancias más importantes del sistema judicial del país.

Hinojosa explicó que esta iniciativa será derivada a la comisión correspondiente para su análisis y posteriormente debatida en el pleno de la Cámara de Diputados. Según señaló, el propósito de la norma es asegurar la operatividad del Tribunal y mantener la vigencia de los procesos constitucionales que actualmente se encuentran en trámite.

“El país no puede quedar sin Tribunal Constitucional. Esta propuesta garantiza la continuidad del trabajo institucional y la estabilidad jurídica, además de permitir que los procesos judiciales y las futuras elecciones nacionales no se vean afectados por la falta de autoridades”, afirmó el legislador.