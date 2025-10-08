El diputado Marcelo Pedrazas consiguió la aprobación del proyecto de ley que declara al Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de Sucre como sede oficial para la realización de eventos nacionales e internacionales. La medida busca fortalecer el posicionamiento de Sucre como epicentro cultural, académico y político del país.

La normativa aprobada dispone que las instituciones públicas y privadas prioricen el uso del CICC en sus actividades, contribuyendo a descentralizar la organización de eventos nacionales que suelen concentrarse en otras regiones.

Pedrazas destacó que esta norma permitirá “proyectar a Sucre al mundo como una ciudad de diálogo, cultura y desarrollo”. El proyecto había sido impulsado desde la Cámara de Diputados con el respaldo de la bancada chuquisaqueña.

El Centro Internacional de Convenciones y Cultura, inaugurado en 2018, cuenta con modernas instalaciones y ha sido escenario de eventos académicos, diplomáticos y culturales de gran relevancia. Con esta disposición, se espera que Sucre gane protagonismo como punto de encuentro para actividades culturales, académicas y diplomáticas de alcance nacional.