El diputado suplente electo Juan Carlos Velarde, perteneciente a la Alianza LIBRE, presentó este martes su renuncia formal e irrevocable ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), oficializando así su decisión de no asumir el cargo obtenido en las elecciones generales del pasado 17 de agosto.

El vocero nacional de la alianza, Carlos Palenque, informó que la renuncia fue presentada en horas de la mañana y que el documento ya se encuentra en poder del Órgano Electoral Plurinacional.

La dimisión de Velarde se produce luego de las declaraciones que realizó el pasado 7 de octubre, en las que se refirió en términos peyorativos al consumo de la hoja de coca, generando críticas y rechazo en distintos sectores sociales.

Con el objetivo de evitar que sus palabras sean utilizadas con fines políticos o electorales, el legislador ya había expresado su intención de renunciar ante el candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga, decisión que hoy quedó formalmente ratificada ante el TSE.

En la carta dirigida al órgano electoral, Velarde señala:

“Mediante la presente saludo a ustedes muy atentamente al mismo tiempo manifestarles que por medio de la presente presento mi renuncia formal e irrevocable al cargo de diputado plurinominal suplente electo en el Departamento de La Paz por la Alianza LIBRE”.

La Alianza LIBRE confirmó que la renuncia fue aceptada y reiteró su compromiso con los valores de respeto, unidad y diversidad que promueve el proyecto político.

Esta vacancia le correspondería al quinto candidato a diputado titular de la lista plurinominal de la Alianza LIBRE, quien asumiría la representación conforme a la normativa electoral vigente.