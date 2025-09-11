caso botrading
Diputados analizarán el informe y la oposición pide auditorías e investigaciones
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, diputado Enrique Urquidi, informó que el pleno de la Cámara de Diputados discutirá el informe sobre presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de la empresa Botrading. La sesión buscará evaluar detalladamente los indicios de posibles irregularidades en la compra y venta de combustibles mediante esta empresa subsidiaria.
Urquidi explicó que se espera que, tras la revisión y eventual aprobación del informe, éste sea remitido a la Fiscalía y la Contraloría para que se realicen las investigaciones y auditorías correspondientes. Destacó que la información recabada en el pleno servirá para fortalecer la investigación de oficio que ya inició el Ministerio Público.