

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, diputado Enrique Urquidi, informó que el pleno de la Cámara de Diputados discutirá el informe sobre presuntas irregularidades en la importación de combustibles a través de la empresa Botrading. La sesión buscará evaluar detalladamente los indicios de posibles irregularidades en la compra y venta de combustibles mediante esta empresa subsidiaria.

Urquidi explicó que se espera que, tras la revisión y eventual aprobación del informe, éste sea remitido a la Fiscalía y la Contraloría para que se realicen las investigaciones y auditorías correspondientes. Destacó que la información recabada en el pleno servirá para fortalecer la investigación de oficio que ya inició el Ministerio Público.