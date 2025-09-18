La Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle dos proyectos de ley que autorizan la contratación de créditos por más de 314 millones de dólares, recursos que serán destinados a un proyecto carretero y a un programa de resiliencia hídrica.

Según informó la primera vicepresidenta de la Cámara Baja, Deysi Choque, una parte del financiamiento será utilizada para la construcción del tramo Okinawa – Los Troncos, en el departamento de Santa Cruz, mientras que el resto se orientará a fortalecer el acceso y gestión del agua en diferentes regiones del país.

Choque resaltó que la aprobación de estos créditos refleja el trabajo legislativo en beneficio de la población, al permitir la incorporación de divisas para garantizar la importación de combustibles y, al mismo tiempo, impulsar proyectos estratégicos de desarrollo vial y de provisión de agua.