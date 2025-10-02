

La Cámara de Diputados aprobó en sesión plenaria el proyecto de ley de resarcimiento integral destinado a las víctimas de la crisis política y social de 2019. La norma plantea un reconocimiento económico, médico y social para quienes fueron afectados de manera directa e indirecta durante los hechos registrados en ese periodo, según informó el diputado del M.A.S., Delfor Burgos.

El legislador explicó que la propuesta normativa prevé activar mecanismos de compensación y restitución de derechos, con el objetivo de brindar justicia y reparación a las familias que sufrieron pérdidas humanas, lesiones, persecución y otras vulneraciones. Burgos detalló que, aunque la ley no establece montos específicos de compensación económica, sí garantiza beneficios claros como la atención médica gratuita, la reincorporación a fuentes laborales y la cobertura de programas sociales para las víctimas y sus familias.

De acuerdo con la norma, el resarcimiento integral será trabajado bajo una ley marco que permitirá establecer procedimientos y responsabilidades institucionales, asegurando que las personas afectadas reciban apoyo real y permanente.

Burgos remarcó que esta aprobación constituye un paso importante para “cerrar heridas” y devolver a los ciudadanos afectados la garantía de sus derechos constitucionales, en el marco de la reconciliación nacional.