

En sesión plenaria, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley N° 173/2024-2025 “Mi hogar, mi patrimonio”, normativa que establece el saneamiento de bienes inmuebles de entidades públicas del Estado y la regularización del derecho propietario en favor de personas naturales que habitan viviendas en áreas urbanas.

El presidente de Diputados, Omar Yujra, confirmó la aprobación en grande y detalle, señalando que, al ser cámara de origen, el documento será remitido al Senado para su revisión constitucional.

La propuesta, presentada por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve), tiene alcance nacional y busca beneficiar a familias que aún no cuentan con derecho propietario, formalizando la posesión de viviendas bajo requisitos técnicos y legales.

El proyecto contempla procedimientos especiales para la regularización y establece un programa que permitirá inscribir de forma excepcional el derecho propietario en las oficinas de Derechos Reales.

La norma, que consta de 21 artículos, además de disposiciones adicionales, transitorias y finales, sufrió una modificación en el debate, con la anulación del artículo 21.

De acuerdo con Yujra, el objetivo es generar seguridad jurídica, un mejor control sobre los bienes inmuebles de los municipios y ampliar el acceso al derecho a la vivienda en todo el país.