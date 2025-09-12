La Cámara de Diputados aprobó este jueves una resolución camaral en rechazo a las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió de manera ofensiva hacia Bolivia. El documento legislativo exige que la parlamentaria del vecino país presente disculpas públicas al pueblo boliviano.

El asambleísta Rolando Cuéllar, al momento de dar a conocer la decisión, señaló que el pronunciamiento no solo expresa el repudio de los legisladores bolivianos, sino que también busca sentar un precedente frente a expresiones que atentan contra la dignidad nacional. “No vamos a permitir que se denigre a nuestro país desde ninguna instancia. Esta resolución será enviada a la Cancillería para que, mediante los canales diplomáticos, se notifique a las autoridades chilenas”, precisó.

Asimismo, Cuéllar subrayó que las declaraciones de Cordero corresponden a una posición personal y no reflejan el sentir del pueblo chileno. En ese sentido, instó a la legisladora a rectificarse y ofrecer disculpas formales a Bolivia.

La resolución camaral fue aprobada en medio de un amplio respaldo parlamentario, como una muestra de unidad en defensa de la imagen del país frente a lo que consideran un agravio externo.