

La Cámara de Diputados, en sesión plenaria, aprobó una modificación a su reglamento interno y restituyó el requisito de los dos tercios para el debate y tratamiento de al menos diez trámites legislativos clave, según informó la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Deysi Choque.

La legisladora explicó que esta reincorporación del voto de dos tercios se aplicará para todos los procedimientos que incluyan la modificación de la Constitución Política del Estado, la elección de autoridades judiciales, y el tratamiento de proyectos de ley, entre otros temas de relevancia nacional.

Choque recordó que la eliminación de este requisito se dio durante la gestión legislativa 2015–2020, y no en la legislatura saliente, como se había señalado erróneamente en algunos sectores. Además, destacó que la medida fue aprobada con el respaldo de las tres principales fuerzas políticas representadas en la Cámara: Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y el MAS.