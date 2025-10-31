

La Cámara de Diputados aprobó la ley de protección y reparación integral para hijos e hijas de víctimas de feminicidio, una norma que busca garantizar el bienestar, desarrollo y seguridad de niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de vulnerabilidad por la pérdida de sus madres.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Betty Yañíquez, explicó que la ley establece un conjunto de beneficios sociales y económicos, entre ellos atención médica gratuita, apoyo psicológico y un pago mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, aproximadamente 200 bolivianos, que será financiado con recursos del Tesoro General del Estado, el impuesto a las bebidas alcohólicas y la cooperación internacional.

Además, la norma garantiza el acceso a la educación hasta los 18 años y, en caso de continuar estudios superiores, la cobertura se extenderá hasta los 25 años. También se protege el derecho sucesorio sobre el patrimonio de las víctimas, asegurando que los hijos e hijas puedan heredar los bienes que legalmente les corresponden.

Yañíquez destacó que esta ley representa un paso importante en la lucha contra la violencia de género, al brindar una respuesta concreta del Estado hacia las familias afectadas. Se espera que el Órgano Ejecutivo promulgue la norma en los próximos días para que entre en vigencia lo antes posible.