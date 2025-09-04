La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en grande y en detalle, el Proyecto de Ley para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación. La normativa, impulsada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, representa un paso histórico en la lucha contra los delitos sexuales cometidos a través de plataformas digitales y refuerza el compromiso del Estado con la protección integral de la niñez y adolescencia.

“Celebro con esperanza y determinación esta aprobación, porque el avance de las tecnologías, si bien trajo múltiples beneficios, también genera nuevos riesgos que amenazan la seguridad y la integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Con esta norma estamos avanzando con decisión hacia un país más seguro para nuestra niñez”, manifestó Mariaca, destacando que la Ley dotará al Estado de herramientas jurídicas actualizadas para prevenir, investigar y sancionar con mayor eficacia los delitos sexuales en entornos digitales.

Por unanimidad, el pleno de Diputados sancionó la norma luego de más de dos horas de debate. “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo Cámara revisora, queda sancionada la presente ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

Contenido de la Ley

El proyecto aprobado establece mecanismos legales frente a delitos de índole sexual cometidos mediante redes sociales, aplicaciones, plataformas de mensajería y videojuegos en línea. Incorpora al Código Penal nuevos tipos penales como el contacto con fines sexuales a través de TIC (grooming), el abuso sexual digital, la exposición de menores a contenido sexual y la producción y posesión de material de abuso infantil.

La norma fija una pena privativa de 10 a 15 años de cárcel para quienes distribuyan, vendan, arrienden o comercialicen material digital con representación sexual de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sanciona con 4 a 8 años de privación de libertad a quienes contacten a menores enviando mensajes, videos, fotografías o cualquier tipo de contenido sexual.

Además, contempla medidas urgentes como la eliminación de contenido ilegal en plataformas digitales y el alejamiento virtual de los agresores. También habilita el uso de agentes encubiertos digitales en investigaciones y establece responsabilidades para el sistema educativo, el sistema de salud, las familias, las empresas tecnológicas y los gobiernos subnacionales.

Valoración institucional

Desde el Ministerio Público se resaltó que esta aprobación responde al Plan de Trabajo presentado por el Fiscal General ante la Asamblea Legislativa, donde uno de los ejes principales es la protección de sectores vulnerables. “Este avance histórico es producto de la coordinación entre instituciones y del compromiso con la defensa de la niñez boliviana”, señalaron.

La normativa también alinea la legislación nacional con estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, reforzando la prevención y sanción de delitos sexuales en el ámbito digital.