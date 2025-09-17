En la 163ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de “Ley modificatoria a la Ley N° 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar”, que prohíbe el matrimonio y la unión libre de menores de edad en el país, remitiéndolo al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

La norma busca garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con principios internacionales de derechos humanos, y prevenir matrimonios forzados que vulneran su desarrollo físico, mental y social.

La propuesta fue trabajada en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Betty Yañiquez (MAS-IPSP), y contó con el respaldo de organizaciones nacionales e internacionales como la Comunidad de Derechos Humanos e IPAS Bolivia.