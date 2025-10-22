

La Cámara de Diputados tiene previsto sesionar este miércoles y jueves con una amplia agenda legislativa que incluye la aprobación de un crédito externo y la consideración de catorce proyectos de ley adicionales, informó la diputada del Movimiento al Socialismo (M.A.S), Deysi Choque.

Choque explicó que uno de los puntos centrales será la aprobación del crédito por 67 millones de dólares, que será destinado a la construcción del tramo carretero Salto – Monteagudo – Puente Limón, una obra considerada estratégica para la integración del sur del país y la mejora del transporte interdepartamental. Este financiamiento fue gestionado durante la actual gestión gubernamental y busca potenciar la conectividad vial y la reactivación económica en la región.

La legisladora señaló que además del crédito, el pleno de Diputados abordará otros 14 proyectos de ley vinculados al desarrollo productivo, infraestructura y fortalecimiento institucional en distintas regiones del país. “El objetivo es avanzar en la aprobación de normas que beneficien directamente a las poblaciones y que quedaron pendientes en la presente legislatura”, afirmó.

Choque destacó que la intención es cerrar el trabajo parlamentario de la gestión con resultados concretos y de impacto regional, garantizando la ejecución de proyectos que contribuyan al crecimiento económico y social de los departamentos.