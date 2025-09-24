El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armín Dorgathen, se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía para brindar su declaración informativa dentro del caso Botrading, que investiga presuntas irregularidades en la compra e importación de combustibles.

El fiscal asignado, Omar Yujra, informó que Dorgathen declaró en calidad de investigado y expuso detalles relacionados con la conformación de YPFB Corporación, así como el funcionamiento de YPFB Refinación y YPFB Logística, respaldados en la normativa vigente. Sin embargo, el titular de YPFB también reconoció desconocer algunos aspectos vinculados a la relación con la empresa subsidiaria Botrading, actualmente bajo cuestionamiento.

El Ministerio Público adelantó que continuará con la recolección de documentación y que no se descarta la emisión de órdenes de aprehensión en caso de que las investigaciones lo ameriten. Además, se prevé que en los próximos días otras personas vinculadas al proceso brinden su declaración informativa.