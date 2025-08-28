El Juzgado Anticorrupción Cuarto de El Alto dispuso este miércoles la libertad del general Franco Orlando Suárez Gonzales y del teniente coronel Miguel Santiesteban, ambos vinculados al proceso por los hechos de Senkata en noviembre de 2019. Tras permanecer con detención preventiva desde octubre de 2022, los oficiales abandonaron el penal de San Pedro, donde fueron recibidos por sus familiares.

La determinación judicial se da en el marco de la causa que investiga a 18 coacusados, entre ellos la ex presidenta Jeanine Áñez. El abogado Luis Guillén, parte de la defensa de Áñez, señaló que los dos militares “fueron injustamente involucrados” y recalcó que no estuvieron presentes durante los hechos investigados.

El jurista añadió que el proceso continúa y será la Fiscalía la que defina la situación de los demás acusados. La decisión sobre Suárez y Santiesteban se suma a una serie de resoluciones recientes que modifican las condiciones de detención de varios implicados en el caso, uno de los más relevantes surgidos tras la crisis política de 2019.

La salida de ambos militares ocurre en un contexto de revisión judicial de detenciones preventivas prolongadas, que ha generado debates en torno al respeto del debido proceso y al tratamiento de causas vinculadas a los hechos de violencia registrados en El Alto durante noviembre de 2019.