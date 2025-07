La formación tradicional de nuestras universidades públicas sobre todo te da un solo lente como mirar las cosas, en una era del conocimiento es vital nutrirnos de diversas miradas y eso involucra aprender distintos conocimientos de distintos ámbitos para tener una mirada multidimensional de aquello que se mira.

La formación continua actualiza el conocimiento, y es indispensable porque el ciclo de vida del conocimiento se ha hecho más corto, lo que conocían los especialistas hace 10 años, hoy mucho de eso es prácticamente obsoleto. Lo que cambió significativamente son los ciclos que se han hecho mucho más rápidos, y eso también involucra mucho mayor innovación, mucha creación de conocimiento, por lo tanto la necesidad de ir permanente actualizando aquello que creemos que sabemos y que es lo «último». Esto va de la mano con todos los mecanismos de difusión del conocimiento.

Por lo tanto, las políticas públicas vinculadas a la educación enfrentan dos desafíos principalmente, el primero, que la necesidad de aprender es permanente por el cambio que sucede en el conocimiento; y el segundo, el desarrollar ciertas habilidades para poder ir conectando las cosas, porque el conocimiento es incremental y acumulativo. Eso significa que lo que conozco ya no lo pierdo, y sobre esa base de conocimiento se construye un andamiaje y va creciendo el conocimiento que tenemos. Así, el conocimiento se incrementa, pero a la vez se va acumulando.

Cómo las personas aprenden a acumular conocimiento y renovarlo, está generando que las organizaciones se conviertan en organizaciones que aprendan, convertir a las organizaciones en entes vivos que aprendan a aprender.

Las organizaciones también aprenden.

Las organizaciones están obligadas a aprender, adaptarse, desarrollar y renovar su conocimiento porque la dinámica del mercado donde la única constante es el cambio, obliga a renovar sus prácticas organizacionales, en esa dinámica es necesario aprender nuevas rutinas y hacer eso de manera permanente. El cambio nos obliga a renovar. Ese conocimiento, ese aprendizaje organizacional que viene del aprendizaje individual y del aprendizaje grupal, que generan el aprendizaje de la organización y debe reproducirse en el aprendizaje interorganizacional, por esto todas nuestras organizaciones deben tratar de desarrollar culturas orientadas a aprender, y esto será orientado y válido para nuestras organizaciones privadas y públicas dentro del país y fuera de él. Un ejemplo de esto lo veremos dentro de la estructura de la Cancillería que proponemos.

La organización debe ser la más interesada para que los que la componen tengan esos múltiples conocimientos actualizados permanentemente.

La tecnología avanza, los procesos avanzan, las competencias avanzan, y el mundo empresarial y político también avanza, por lo que nuestras organizaciones públicas y privadas deben estar juntas en sintonía con nuestros objetivos comunes.

El trabajo evolucionó con la tecnología,

Debemos tener estructuras de trabajo menos rígidas, menos jerárquicas, absorber la presión de nuestros ciudadanos por aprender continuamente. Es por eso que hoy cuando se contrata a alguien se hace más énfasis en las habilidades blandas que solamente en la formación técnica o el título profesional. Se requiere una serie de habilidades, porque son esas habilidades las que permiten en los procesos la socialización, externalización, combinación e internalización del conocimiento.

El conocimiento es más importante hoy y siempre. Por eso Bolivia necesita un liderazgo que flexibilice esas estructuras organizacionales premie e incentive la generación de ideas y el aprendizaje y por otro lado vaya conectando distintos conocimientos.

1. (Estrategia). - Importar cerebros y evitar la fuga de los mejores hombres y mujeres a través de incentivos fiscales para universidades, empresas y organizaciones que tengan su sede fiscal en el país mientras mantengan en su planilla laboral ganadores y nominados de premio nobel en los rubros de economía y finanzas, medio ambiente, ciencia y tecnología, literatura, etcétera.2. (Estrategia). - Generar competencia en la oferta académica, lo que se plasmará en mejores condiciones para los estudiantes, mejores modelos educativos, innovadores, con vocación de producción profesional regionalizada e incluso de entidades autónomas más pequeñas con visión exportadora. Las universidades estatales departamentales ya constituidas cuentan con mayor ventaja por la tradición e infraestructura ya consolidada, sin embargo, eso no significa en ningún sentido una barrera para que la competitividad se consolide. 3. (Estrategia). - Se fomentará que la priorización de la oferta académica se oriente en ramas científicas, investigación, inteligencia artificial y otras, matemáticas y ramas financieras, comercio exterior, producción agropecuaria, manufactura y producción intelectual y de concepto comercial, literatura, arte y creatividad, educación, ciencias cognitivas, neurociencia aplicada, turismo y producción industrial en todas sus etapas. 4. (Estrategia). - Es una considerable desventaja que los alumnos provenientes de colegios con menor capacidad de enseñanza y peores resultados de rendimiento comparados con otras unidades educativas fiscales y privadas estén concentrados en una única universidad con una sola visión en muchos casos tremendamente sesgada que voluntariamente o no, tienden a diseñar profesionales esclavizados dentro de la mentalidad marxista y estatista que a la postre perpetúan la pobreza en comunidades donde mantienen su influencia política y económica. La enseñanza con pluralidad intelectual dentro de las aulas es extremadamente importante para evitar las colectivizaciones y pensamientos únicos. Buscamos estudiantes que desarrollen inteligencia crítica e innovadora, el compartir aula y ambiente de enseñanza y conocimiento con iguales en sentido académico, es muchísimo más productivo que hacerlo en ambientes cuya igualdad de origen amplifica sus deficiencias y perpetúa los roles políticamente establecidos.

1. (Propuesta). - Se implementará la educación oficial también en idiomas extranjeros, particularmente en inglés. Cada universidad podrá tener, carreras, facultades o la totalidad de su oferta educativa con clases en español y/o inglés u otro idioma, para su titulación en provisión nacional.2. (Propuesta). - Las entidades autónomas departamentales, regionales y municipales podrán abrir y administrar universidades con títulos en provisión nacional. 3. (Propuesta). - Se respetará y mantendrá la autonomía universitaria.4. (Propuesta). - Se aprobará la acreditación de Universidades 100% online. 5. (Propuesta). - Se aprobará el ingreso al país de universidades internacionales con titulación otorgada por sus entes matrices, con el único requisito extra a las nacionales de que cuenten con la participación de universidades locales en al menos un 15% de acciones. El objetivo de esta medida es la transferencia de conocimiento y experiencias al mercado local. 6. (Propuesta). - Se aprobará la creación de universidades especializadas en grado académico de licenciatura, postgrados, maestrías y doctorados, sin el requisito de contar con un mínimo de carreras no relacionadas. 7. (Propuesta). - Promoveremos que la oferta académica sea competitiva y en sintonía con la innovación permanente que se requiere con cambios dinámicos en su desarrollo tal y como lo demanda el mercado laboral en constante evolución. 8. (Propuesta). - Se transferirá a la billetera móvil de los estudiantes el monto mensual de $us 130 de recursos del TGN para el pago del costo de su universidad incluida la matrícula, el módulo estudiantil de la billetera móvil permitirá el pago de mensualidad, semestral, anual o modular, de acuerdo al esquema de las universidades del sistema Nacional de Universidades públicas, autonómicas y privadas del país. 9. (Propuesta). - Las universidades del sistema público podrán financiarse con el pago de los alumnos a través de la billetera móvil, con recursos propios y con el fondo de compensación del TGN para carreras de poco mercado, proyectos especiales de desarrollo e investigación. 10. (Propuesta). - Los centros de estudios e investigación biogenética, de inteligencia artificial, de neurociencia cognitiva, de astrofísica, de energías alternativas, nuclear, eólicas, solares, etcétera serán otras fuentes de financiamiento al compartir con el Estado, otras universidades privadas y compañías los ingresos por patentes, permisos de uso para la aplicación comercial y otros. 11. (Propuesta). - Se creará el fondo de compensación financiado por el TGN para carreras de poco mercado, pero importantes para el desarrollo de nuestro Capital Humano, como biología, arte y diseño, música, física teórica y aplicada, astrofísica, botánica, astronomía, ciencias sociales cognitivas, filosofía y letras, etcétera de las universidades del sistema público. 12. (Propuesta). - El Estado no interferirá en la autonomía de gestión de las universidades del sistema público, serán las universidades quienes definan de manera autónoma los rubros y forma en que deben gastar sus ingresos.13. (Propuesta). - El costo de las matrículas y mensualidades será definido por cada universidad de manera autónoma. 14. (Propuesta). - Se apoyará a los estudiantes beneficiarios del comedor universitario elegidos de acuerdo a los parámetros establecidos en la autonomía del sistema de universidades, se transferirá un monto mensual para alimentación en su billetera móvil, los parámetros nutricionales los dará el Viceministerio de Capital Humano y el costo será financiado por el programa de nutrición del mismo viceministerio.15. (Propuesta). - Se creará el premio Nacional a la excelencia estudiantil universitaria para el mejor promedio anual de cada universidad, femenino y masculino. Los estudiantes de todas las universidades recibirán tratamiento de dignatarios de Estado, serán trasladados desde su universidad en vehículos oficiales con escolta de seguridad hasta el aeropuerto de su departamento rumbo a la sede de gobierno en el avión presidencial, donde recibirán la bienvenida a cargo de la Cancillería y el Presidente de la República para el acto de premiación en palacio de gobierno. Al acto serán invitadas autoridades educativas, empresariales, representaciones consulares y políticas. El premio de Bs 5,000 será transferido a sus cuentas bancarias personales.16. (Propuesta). - Se premiará con $us 1 millón financiados por el fondo de compensación a las universidades públicas o privadas que ingresen en los siguientes rankings internacionales:

1. QS World University Rankings que mide 1,500 universidades en todo el mundo. La consultora Quacquarelli Symonds (QS) analiza en el QS World University Rankings la reputación académica de los centros, la reputación desde el punto de vista del empleador, la proporción entre estudiantes y profesores, las citas por investigador, la ratio de profesores internacionales y los estudiantes extranjeros para elaborar la clasificación.2. The Times Higher Education World University Rankings. 1,799 universidades de 104 países del mundo conforman el World University Rankings The Times Higher Education. El ranking de Times Higher Education, una publicación británica, analiza 13 indicadores que miden el desempeño de las universidades en enseñanza, investigación, transferencia de conocimiento y proyección internacional. Evalúa el rendimiento de las universidades en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible atendiendo a la investigación, la administración, la enseñanza y la divulgación.3. Academic ranking of World Universities, Shanghai Ranking. Este listado evalúa la investigación realizada en las universidades y los premios y reconocimientos que tienen sus docentes. Esta clasificación. recopila un total de 1.000 universidades procedentes de todo el mundo, evaluando principalmente su actividad investigadora.4. La revista estadounidense U.S. News & World Report elabora el ranking Best Global Universities tiene en cuenta indicadores de reputación, bibliométricos y de excelencia científico. El Best Global Universitieselaborado por la revista U.S. News & WorldReport, clasifica las mejores universidades del mundo con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de estudiantes estadounidenses que desean formarse en el extranjero. El ranking se compone de una clasificación institucional (mejores universidades en general) y de una clasificación por materias (mejores universidades en cada área). En total se compone de universidades procedentes de 80 países, que han sido analizadas siguiendo 13 indicadores que miden el desempeño académico en investigación y su reputación global y regional.5. El QS Sustainability Rankings analiza universidades de todo el mundo bajo indicadores de sostenibilidad medioambiental (instituciones sostenibles, educación e investigación sostenibles) e impacto social (igualdad, intercambio de conocimientos, impacto educativo, empleabilidad y calidad de vida). El ranking QS está compuesto por 700 universidades de todo el mundo, que han sido analizadas bajo indicadores de sostenibilidad medioambiental (instituciones sostenibles, educación e investigación sostenibles) e impacto social (igualdad, intercambio de conocimientos, impacto educativo, empleabilidad y calidad de vida).a. El ranking GreenMetric analiza más de 900 instituciones de educación superior de 84 países recopilando datos sobre el uso del agua, el transporte, la gestión de residuos, entorno e infraestructura, energía y cambio climático, y educación e investigación. La clasificación, elaborada por la Universidad de Indonesia, incluye varias universidades españolas entre las 100 mejores del mundo en sostenibilidad. El ‘top ten’ de las universidades que tienen las mejores políticas de sostenibilidad en sus campus.

17. (Propuesta). - Se incorporará al código penal el delito de corrupción educativa, para autoridades universitarias, docentes, administrativos y estudiantes que promuevan, encubran o activamente participen de fraude educativo en calificaciones, exámenes de evaluación nacional o internacionales, o manipulen promedios estudiantiles colectivos o individuales. La Agencia de Seguridad Nacional será la responsable de controlar la transparencia de la gestión educativa. 18. (Propuesta). - Se creará el boletín trimestral de rendimiento universitario donde se plasmarán los resultados, avances, mejores alumnos, proyectos, publicaciones, artículos y libros escritos por docentes, investigaciones y actividades en general de las universidades. La Cancillería a través de sus representaciones consulares se encargará de exponer ante las cámaras de comercio, compañías transnacionales y organismos en todos los países donde tienen presencia el boletín trimestral dentro del programa de comercio exterior y becas estudiantiles. El mismo trabajo de difusión será realizado por el Ministerio de Educación dentro del territorio nacional.19. (Propuesta). - El sistema de universidades públicas y privadas y el sistema educativo en general formarán parte del Sistema de Alerta Temprana para prevención de delitos transnacionales, protección de víctimas de trata y tráfico y esclavitud moderna, narcotráfico y tráfico de órganos. 20. (Propuesta). - El fondo de compensación fortalecerá aquellas universidades estatales o autonómicas, públicas o privadas que formen parte de los planes de desarrollo del Estado y ETA's para fortalecer la vocación productiva desde el nivel autonómico más pequeño hasta el Estado central mediante programas específicos. 21. (Propuesta). - Se eliminará cualquier impuesto o tasa de importación de libros, o textos en general de todos los rubros. 22. (Propuesta). - Se eliminará el IVA, IT, IUE y cualquier impuesto aplicado a la producción y comercialización de libros y textos en general en todo el territorio nacional y de cualquier rubro. 23. (Propuesta). - Las bibliotecas físicas y virtuales formarán parte de los beneficiarios de la ley de incentivos fiscales para el apoyo al deporte y la cultura.24. (Propuesta). - Creación de universidades técnicas.