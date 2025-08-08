El Gobierno del presidente Donald Trump duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, pasando de 25 a 50 millones de dólares.

El anuncio fue hecho por la fiscal general Pam Bondi, quien acusó a Maduro de liderar una red de narcotráfico internacional con vínculos con el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles. Según el Departamento de Justicia, estas operaciones han traficado grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos y generado millonarias ganancias ilícitas, incautándose bienes como jets y vehículos de lujo.