El Banco Central de Bolivia (BCB) emitió un pronunciamiento en el que aclara que, en su calidad de agente financiero del Gobierno, no tiene atribuciones ni competencias para decidir el uso ni el destino de los recursos públicos transferidos al exterior por entidades estatales.

De acuerdo con la institución, su rol se limita a ejecutar las transferencias de fondos, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, entidad que gestiona los recursos una vez asignado el presupuesto correspondiente. El BCB remarcó que no participa en las negociaciones ni en las condiciones de los contratos suscritos por cada institución pública.

El comunicado recordó además que, conforme al artículo 4 de la Ley del Presupuesto General de la Nación, la responsabilidad sobre el uso, administración, objetivos y resultados de los recursos públicos recae en la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de cada entidad estatal.

Finalmente, el Ente Emisor reiteró que cualquier interpretación distinta a lo señalado se encuentra fuera de lo establecido en la normativa vigente y subrayó que toda documentación y descargos deben ser presentados por las instituciones responsables, no por el Banco Central.