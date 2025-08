A pocas semanas de conmemorar el Bicentenario de nuestra independencia, Bolivia atraviesa uno de los procesos electorales más determinantes de su historia reciente. La mejor forma de rendir homenaje a la libertad conquistada hace casi dos siglos no es con discursos vacíos ni promesas electorales, sino garantizando elecciones libres, limpias y, sobre todo, transparentes.

En pleno siglo XXI, la ciudadanía espera que los resultados de una elección no solo se publiquen con prontitud, sino que estén respaldados por evidencia accesible y verificable. La tecnología no puede ser una excusa para la opacidad, sino una aliada para fortalecer la confianza en las instituciones democráticas. Mostrar los resultados rápidamente y con sustento visual no es un favor: ¡es una obligación!

El pasado 27 de julio, en un acto que debía consolidar esa confianza, el Tribunal Supremo Electoral llevó a cabo un simulacro del Sistema de Registro y Publicación de Resultados Preliminares (SIREPRE), herramienta clave para proyectar resultados el mismo día de la elección general del próximo 17 de agosto. Sin embargo, lo que debía ser una muestra de apertura institucional, terminó generando serias dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

Es así que constaté una omisión inaceptable: el sistema presentado no incluyó la publicación de las fotografías de las actas electorales ni sus datos individuales, insumosvisuales y verificables que constituyen la piedra angular para sustentar los resultados preliminares que se divulgarán a partir de las 20:00 horas del día de lavotación. Esta ausencia priva a la ciudadanía de su derecho a verificar el origen de la información.

La Constitución Política del Estado garantiza el derecho a acceder a la información y consagra el derecho de participación en elecciones en condiciones de igualdad, transparencia y equidad. Entre los principios rectores del proceso electoral se encuentra la publicidad, transparencia, control ciudadano y confianza legítima.

Excluir la publicación de las actas digitalizadas y sus datos es contradecir estos principios. La transparencia no puede limitarse a la difusión de cifras sin mostrar el respaldo documental que permita a la ciudadanía y a las organizaciones políticas ejercer un verdadero control social. No se trata de un aspecto técnico menor; se trata de la construcción de confianza en el órgano electoral y, por ende, en los resultados del proceso.

La democracia no solo se construye con votos, sino con procedimientos confiables. La ciudadanía boliviana no puede ni debe ser espectadora pasiva de un sistema que difunde datos sin mostrar la evidencia que los origina. La omisión de las actas fotografiadas y sus datos independientes —que han sido publicadas en todos los procesos que utilizaron sistemas similares como el TREP— nos retrocede en la construcción del país y nos proyecta hacia un modelo electoral manipulable.

El TSE está llamado a rectificar esta conducta de inmediato con una acción firme: incorporar de manera obligatoria la publicación de las actas digitalizadas y sus datos en el sistema SIREPRE. Sólo así se podrá restituir la credibilidad en una herramienta que, lejos de generar certidumbre, ha encendido señales de alerta.

En este mes de la Patria, cuando celebramos nuestra libertad y soberanía, el mejor regalo para Bolivia sería tener las elecciones más limpias, transparentes y creíbles de nuestra historia democrática. Porque la transparencia no es un símbolo: es la base sobre la que se construye la legitimidad del poder político.

¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la democracia! y que este 17 de agosto vivamos unas elecciones con plena confianza ciudadana.